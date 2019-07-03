بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل ابنة القرضاوي في اتهامها بـ"تمويل الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي في اتهامها بتمويل الإرهاب، يتدابير احترازية على أن تقدم نفسها لقسم الشرطة التابع لها ثلاث أيام في الأسبوع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة.

وتواجه علا القرضاوي مع أخرين، ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.