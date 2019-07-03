شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

حضر المؤتمر، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

ووجه «شوقي» التحية والتقدير لكل من شارك في نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، وتحقيق امتحانات منضبطة ونزيهةً وعادلة تضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد أن الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية في القضاء على أية محاولات تستهدف الإخلال بنظام الامتحان والتي من بينها مكافحة الغش الإلكتروني، وقد أثبتت تلك المنظومة نجاحها في منع التسريب نهائيًا طوال فترة انعقاد الامتحان للعام الثالث على التوالي.

وأشار الوزير إلى أن امتحانات هذا العام شارك بها 669 ألفاً و749 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (حالات خاصة) بينها 1208 طالب/ طالبة دمج، و192 طالب/طالبة مكفوفين، و373 طالب بمدارس STEM.

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وأوضح أنه تم رصد كافة ظواهر امتحانات هذا العام والتي من بينها حالات تعدي على الملاحظين والمعلمين في اللجان، مشدداً أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ولفت «شوقي» إلى أن الوزارة لن تتهاون في حالات التعدي على الملاحظين والمعلمين و«سنضرب بيد من حديد على من يرتكب ذلك، لأن احترام المعلم أمر ضروري ولن نتراجع عنه».

وتابع: «تقوم الوزارة حالياً باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية لكافة الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019/2020، حيث تتوفر البنية التكنولوجية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي، ونستعد للعام المقبل الذي سنمتحن فيه حوالي 1.5 مليون طالب إلكترونياً في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد 3 امتحانات قومية في أنٍ واحد».

ومن جانبه، قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة نجحت باقتدار في تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام، ولم تشهد امتحانات العام الحالي أية حالات تسريب، وإنما هي فقط حالات محدودة للغش ببعض لجان سير الامتحان، وقد تم ضبطها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف عبدالحكم أن الوزارة رصدت خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إجمالي عدد حالات مخالفة بلغت 976 خلال الامتحانات تنوعت بين محاولات «نشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وغش إلكتروني، وغش من أوراق ومذكرات، وتمزيق أوراق كراسة الامتحان، والهروب، وأداء الامتحان بدلاً من طالب آخر».

واختتم، الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحانات «الدور الأول» بأداء طلبة الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان خلال في مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» بإجمالي عدد 117071 طالب/طالبة، كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد 368 طالب/طالبة.