شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نسير بخطى ثابتة نحو مواكبة المتغيرات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة إن الوزارة تعمل على تحديث آليات الترويج السياحي والاستعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونية المهمة، التي أصبحت لغة العصر وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميًا في هذا المجال.

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وأضافت «المشاط» في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لسويسرا، الأربعاء، أن تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر في الخارج أحد أهم المحاور، التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، مشيرة إلى أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن «السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو مواكبة المتغيرات العالمية»، مشيرة إلى أن قطاع السياحة الآن على رأس أولويات الدولة المصرية.