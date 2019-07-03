شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، ويرافقه السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بالوزارة، ومحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية للتنسيق؛ بهدف متابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

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وشدد عبدالغفار خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلي المعدة لتسجيل رغبات الطلاب، على توفير سبل الراحة للطلاب خلال مراحل التنسيق للعام الجامعي 2019/2020، موجهًا بضرورة وجود متخصصين لمساعدة متحدي الإعاقة من الطلاب الراغبين في التنسيق من خلال معامل الجامعات، وتخصيص أماكن لهم بمكتب التنسيق.

وتفقد الوزير المباني المخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، والشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، واطمأن على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال هؤلاء الطلاب.

جدير بالذكر أن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، السبت المقبل 6 يوليو، وتستمر حتى السبت 20 يوليو عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.