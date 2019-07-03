شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: نواجه الإرهاب وحدنا.. وبريطانيا يجب ألا تسمح بالتحريض ضد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية»، مبديا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقا وغربا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها.

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وتحدث الفقي، الذي يزور لندن حاليا، عن الأوضاع الداخلية في مصر منذ 25 يناير 2011م، والمعنى الحقيقي للانتفاضة الشعبية في 30 يونيو 2013م، والدور الذي تقوم به مصر في مواجهة الإرهاب رغم الحصار الذي تتعرض له، والدعاية المسمومة التي يبثها الإرهاب، مشيرا إلى الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة ولاسيما في السودان وليبيا، وأكد أن سياسة مصر الخارجية تدعو إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل أفضل حاكم مصري في العصر الحديث يرعى مبدأ المواطنة، والوحدة الوطنية، ويعزز العلاقات المسيحية الإسلامية، ويعمر الكنائس مثلما يفعل مع المساجد، ويشكل ذلك اتجاها وطنيا لم يكن واضحا من قبل.

وأشار بعض المشاركين من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم إلى أن المحاضرة أضاءت لهم حقائق لم تكن واضحة بالنسبة لهم، وطالبوا بأن تتولى الدولة المصرية قيادة الإسلام الوسطى المعتدل في مواجهة التطرف الذي يقوده أردوغان، والمؤيدون له في المنطقة العربية. وذكر الدكتور الفقي، تعليقا على ذلك، أن الرئيس المصري منذ خمس سنوات يتبنى دعوة تجديد الفكر الديني من خلال الأزهر الشريف أكبر مركز سني في العالم.

ومن جانبه، دعا اللورد ستون، النائب الشهير في مجلس اللوردات، إلى أهمية إعلان سيناء المصرية أرضا مقدسة تحتفي فيها مصر بالديانات المختلفة، وتجعلها مشروعا للسلام العالمي يحترمه الجميع، وقد علق الدكتور الفقي على الاقتراح بقوله إن ذلك مرهون بتوقف الحصار والإرهاب الذي تحاربه مصر وحدها.