شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعي نجل الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، الشيخ خالد بن سلطان، الذي وافته المنية في بريطانيا، الإثنين الماضي.

وتقدم رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بها بخالص الحزن والأسى، بالعزاء للدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الرجل المحب لمصر والمصرييين أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون».