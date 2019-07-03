شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مميش» مع بعثة منتخب بنين لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأربعاء، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم عام 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بهذه الزيارة، ورحب بوجود أعضاء فريق منتخب«بنين» وأعضاء الجهاز الفني والإداري برئاسة فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن مصر نجحت في تنظيم البطولة الأفريقية بما لايدع مجالا للشك في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لكافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة.

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وأوضح أن هيئة قناة السويس وجهت كافة إمكانياتها لدعم جهود استضافة الفرق الإفريقية في محافظة الإسماعيلية ووفرت الدعم اللوجيستي المتنوع من انتقالات ورعاية طبية وتوفير أماكن للإقامة والاستضافة، مشيرا إلى حرصه الشديد على حضور كافة المباريات التي استضافها الاستاد الرياضي بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بالسلوك الراقي للجماهير المصرية والإفريقية متمنيا النجاح والتوفيق لمنتخبنا القومي.

الفريق مُهاب مميش يستقبل بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم

من جهته، ثمن فرانسيس جيبيان، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، الجهد المبذول في تنظيم البطولة الإفريقية، مشيدا بحفاوة الاستقبال وتوفير كافة وسائل الراحة والتدابير اللوجيستية اللازمة للخروج بشكل مشرف، مؤكدا أن كافة الفرق الإفريقية تحمل انطباعات جيدة منذ بداية البطولة، متوقعا استمرار ردود الفعل الإيجابية والخروج بذكرى طيبة عن هذا الحدث الكروي الإقليمي الهام.

كما عبر عن إعجابه وفخره بالشعب المصري الذي يثبت يوما بعد يوم قدرته على مواجهة التحديات وصنع المستحيل وهو ما لمسه بإبحاره في قناة السويس الجديدة التي حفرها المصريون في وقت قياسي في عام واحد علاوة على التنظيم المبهر للبطولة الإفريقية على مستوى الدولة والسلوك الراقي والأخلاقيات الرياضية المشرفة للجماهير المصرية.

في ختام الزيارة، أهدى الفريق مميش درع قناة السويس الجديدة لكل من فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين. وشملت الزيارة الإبحار في قناة السويس الجديدة والوقوف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.