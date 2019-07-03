شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العاطي: منظومة الري الحديث تحافظ على المياه وتزيد الإنتاج 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة بدأت في «تطبيق منظومة الري الحديث والتي تحافظ على المياه وتزود الإنتاج بنسبة 50%، وأمامنا تجربة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واستخدموا وسائل الري الحديث في 600 فدان».

جاء ذلك خلال افتتاح 4 مراسي علي نهر النيل بالمنصورة وتشغيل الأتوبيس والتاكسي النهري. وكان في استقباله الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وسعد موسى وكيل وزارة الري.

ودعا «عبد العاطي»، في تصريحات صحفية، بالتوسع في الأتوبيس النهري كحل بديل للمواصلات وربط محافظة الدقهلية بمحافظة القليوبية من خلال النهر وعمل رحلات نيلية يومي الجمعة والسبت إلى القناطر الخيرية من خلال النيل، مُعتبرًا أنه تم تطوير القناطر لتكون مركزًا حضاريًا وترفيهيًا للمواطنين من خلال إنشاء مسرح روماني ومطاعم ومناطق ترفيهية.