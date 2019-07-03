شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: لا تهاون مع مخالفات زراعة الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه لا يوجد تهاون مع مخالفات زراعة محصول الأرز، مُضيفا: «محدش قال للفلاحين تخالف وسنطبق غرامات المخالفة ولن أوافق على تخفيفها أو إلغائها».

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لعدد 4 مراسي على نهر النيل بالمنصورة وتشغيل الأتوبيس والتاكسي النهري لأول مرة خارج العاصمة.

وكان في استقباله الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وسعد موسى وكيل وزارة الري.

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وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة: «إزاى أكافئ الملتزم إلا إذا وقعت عقوبة على المخالف وإلا الجميع سيخالف في المستقبل».

وحول سد النهضة، قال: «الشأن الخارجي الدولة شغالة فيه لكن لابد من الترشيد الداخلي، ولازم سلوك المواطن وثقافة الاستهلاك عنده تتغير».

وتحظر مصر زراعة الأرز في السنوات الأخيرة لـ«ترشيد استخدام المياه»، وأدرجت عقوبات جديدة في حق المخالفين تصل إلى حد الغرامة والحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وفي الموسم الحالي، تحددت المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز بنحو 734 ألف فدان، فضلا عن 300 ألف فدان للأرز الجاف والمروي بالمياه المالحة.