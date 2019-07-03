شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السمنة تتفوق على التدخين لتسببها بالإصابة بأربعة أنواع من السرطانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة لمعهد أبحاث السرطان البريطاني، أن السمنة تتفوق على التدخين في احتمالات تسببها في الإصابة بأربعة أنواع مختلفة من السرطانات.

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وحذرت الدراسة- بحسب ما نشرت صحيفة (إندبندت) البريطانية اليوم الأربعاء، «أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يفوق عددهم الآن أعداد المدخنين بنسبة 2 إلى 1، وأوضحت الدراسة أن السمنة تسبب المزيد من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطانات أكثر من السجائر».

وأشارت دراسة المعهد- وهو مؤسسة خيرية- إلى أن هناك المزيد مما يمكن فعله لمساعدة الناس على خسارة الوزن لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

ولفتت (إندبندنت)، إلى أن التدخين لا يزال أحد أكبر مسببات السرطان في بريطانيا، ويفرض مخاطر أعلى بكثير من تلك التي تسببها السمنة، غير أن السمنة تتسبب في الإصابة بـ 13 نوعاً مختلفاً من السرطان، وتتفوق على التدخين بإعتبارها المسبب الرئيسي لأربعة أنواع مختلفة من السرطانات.