شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الـ5 سنوات الأخيرة (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الخمس السنوات الأخيرة بداية من عام 2014/2015، وحتى عام 2018/2019.

وجاء في الإنفوجراف، أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة المشار إليها بلغ 1.3 تريليون جنيه، وذلك بمختلف القطاعات لاسيما التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بهدف تحسين مستوى المعيشة جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم والنهوض بها بكافة محافظات الجمهورية.

Advertisements

حيث بلغ حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية 296،3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 449,8 مليار جنيه، في حين بلغ دعم الكهرباء 124,3 مليار جنيه، وبلغ أيضاً إجمالي المساهمة في صناديق المعاشات 243,9 مليار جنيه, وكذلك بلغ إجمالي العلاج على نفقة الدولة 16,1 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، واستمرارًا لحرص الحكومة على الاهتمام بهذه القطاعات وزيادة الانفاق عليها، فقد بلغ إجمالي الدعم الموجه لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في مارس 2015 نحو 31 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37,4 مليار جنيه، وبلغ كذلك إجمالي الدعم الموجة للأنشطة الاقتصادية 41,4 مليار جنيه, وأخيرًا بلغ إجمالي دعم القطاعات الأخرى (المزارعين- الأدوية وألبان الأطفال- .... إلخ) نحو 93,8 مليار جنيه.