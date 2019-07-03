شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تنفذ مناورة حريق على القاطرة «تحيا مصر1» بميناء السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء السويس، الأربعاء، تنفيذ مناورة طوارئ تحاكي التعامل مع حريق بغرفة ماكينات القاطرة البحرية «تحيا مصر 1» للتعرف على درجة استعداد أفراد السلامة والصحة المهنية بهيئة موانى البحر الأحمر.

وتمت المناورة بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائي في المواقف المختلفة، وذلك بناء على تعليمات اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس الهيئة، بتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات حال حدوثها في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.

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وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة (تحيا مصر 1) المتراكية على الرصيف، وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة.

وحين تفشل السيطرة على الحريق ويتم إبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد واستدعاء الحماية المدنية بالميناء وتتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة وماكينة الإطفاء النقالي ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلي للمنطقة المتضررة.

كما تم إخلاء أفراد طاقم القاطرة بالكامل باستخدام رماث النجاة وبدء أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة بإجراءات المكافحة والإطفاء والسيطرة على الحريق باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية وإعداد تقرير للوقوف على الإيجابيات والسلبيات.

موانئ البحر الأحمر تنفيذ مناورة حريق على القاطرة بميناء السويس

موانئ البحر الأحمر تنفيذ مناورة حريق على القاطرة بميناء السويس