شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري عن إزالة التعديات على النيل: «احنا مش بنهزر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة جادة في إزالة التعديات على نهر النيل.
وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاحه 4 مراسي نهرية بالمنصورة: «احنا مش بنهزر في إزالة التعديات على النيل ولا تسامح مع المخالفات تحت أي مبرر ومن خالف يتحمل نتيجة مخالفته ومهما طال الزمن سنزيل المخالفة».
وكان في استقباله الوزير الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وسعد موسى وكيل وزارة الري .
وقاد الوزير جولة نيلية في الأتوبيس النهري بالمنصورة وبعض قرى مركز المنصورة المُطلة على النيل وأبدى استيائه من التعديات على النيل والبناء على مناطق طرح النهر، بالإضافة للردم داخله، وانتشار الفيلات والعمارات والنوادي وقاعات الأفراح والمراكب الثابتة على جانبي النيل، ووجه لرؤساء قطاعات الري بضرورة حصر التعديات تمهيدًا لإزالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري عن إزالة التعديات على النيل: «احنا مش بنهزر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.