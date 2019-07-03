شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري عن إزالة التعديات على النيل: «احنا مش بنهزر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة جادة في إزالة التعديات على نهر النيل.

Advertisements

وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاحه 4 مراسي نهرية بالمنصورة: «احنا مش بنهزر في إزالة التعديات على النيل ولا تسامح مع المخالفات تحت أي مبرر ومن خالف يتحمل نتيجة مخالفته ومهما طال الزمن سنزيل المخالفة».

وكان في استقباله الوزير الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وسعد موسى وكيل وزارة الري .

وقاد الوزير جولة نيلية في الأتوبيس النهري بالمنصورة وبعض قرى مركز المنصورة المُطلة على النيل وأبدى استيائه من التعديات على النيل والبناء على مناطق طرح النهر، بالإضافة للردم داخله، وانتشار الفيلات والعمارات والنوادي وقاعات الأفراح والمراكب الثابتة على جانبي النيل، ووجه لرؤساء قطاعات الري بضرورة حصر التعديات تمهيدًا لإزالتها.