شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: عرضنا على الجانب الأردنى مشكلة العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتواجد نظيره الأردنى فى مصر لإجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، قائلًا: "مرحبا بك فى بلدك الثانى مصر، واللجنة العليا المشتركة بين البلدين من أقدم اللجان المشتركة وتعكس العلاقات المتينة بين البلدين".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، أن هناك روابط تاريخية عظيمة بين البلدين، موضحًا أن الأيام السابقة شهدت اجتماعات تنسيقية بين البلدين، وأن المحادثات تطرقت للأوضاع فى المنطقة وتعميق التعاون بين البلدين والتطرق أيضا لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادى خاصة وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين يحتاج مزيد من النمو والزيادة خلال الأيام القادمة.

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ولفت إلى إنه تم الإستماع لكافة العوائق التى تواجه المستثمرين الأردنيين، ومنها مشكلة تسجيل الشركات الأردنية وتم الإتفاق على وصع ميزة تسجيلية للشركات الأردنية بحيث لا يتعدى فترة تسجيل الشركات الأردنية مدة أسبوعين، وتم الاتفاق أيضا على لجنة تنفيذية بين البلدين لحل أى معوقات تواجه المستثمرين فى البلدين.

وأكد أنه تم التأكيد على العوائق التى تواجه العمالة المصرية فى الأردن، والجانب الأردنى أكد على حل أى معوقات فى هذا الأمر، كما لفت إلى إنه تم التطرق للتعاون فى مجالات الطاقة بين البلدين، بجانب إقامة مشروع لإنشاء منطقة لوجستية فى الأردن.