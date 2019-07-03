شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جلسة أداء القسم المهنى للأعضاء الجدد بنقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم نقابة الإعلاميين، غدا الخميس، جلسة لأداء القسم المهنى وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للأعضاء الذين تم قبول عضوياتهم، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتى.

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وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه سيعقب جلسة أداء القسم حوار مفتوح مع الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهى " لجنة التثقيف و التدريب و لجنة تقييم أداء الإعلام الرياضى و اللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التى جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا منها رحلات حج وعمره ومصايف.

ولفت نقيب الإعلاميين، إلى أنه سيتم عرض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التى نص عليها قانون تأسيس النقابة.