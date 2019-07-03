فيديو.. كلمة الرئيس السيسي إلى الأمة فى 3 يوليو 2013

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الذكرى السادسة على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمة، يوم 3 يوليو 2013، نستعيد الكلمات التى ألقاها الرئيس السيسي، ومنها: "إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى."
كانت هذه هى الكلمات التى بدأ بها الرئيس السيسى بيانه إلى الشعب المصرى فى 3 يوليو 2013، معلنا الإجراءات التى توافق عليها المجتمعون والتى مثلت خارطة الطريق، التى أنقذت الأمة من سيناريوهات التخريب التى كانت معدة لها، وبعد مرور تلك السنوات تحسن الاقتصاد المصرى بعدما كان يعانى التدهور وشهدت مصر آلاف المشروعات القومية العملاقة وتحسن القطاع المصرفى وشهدت العديد من الإنجازات.
وفيما يلى الفيديو الخاص بالكلمة:
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