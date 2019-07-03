شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إسبانيا تبرز زيارة راموس الأولى لمصر: رحلة مليئة بالاستجمام والمتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف الإسبانية زيارة النجم الإسبانى سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد، وقالت صحيفة "كوارتو" أن اختيار راموس وأسرته لزيارة مصر، جيد للغاية، وتتميز هذه الرحلة بأنها مليئة بالاستمتاع والاستجمام، حيث بإمكانهم القفز بالحبال وركوب الأمواج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس سيقضى برفقة عائلته تلك الإجازة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المصرية، قبل العودة للتدريب مع ناديه استعدادا لمنافسات الموسم المقبل (2019 -2020).

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ويحتفل راموس حاليًا بشهر العسل برفقة زوجته الإعلامية بيلار روبيو، التى تزوج بها رسميًا قبل أيام فى حفل كبير أقامه فى مسقط رأسه إشبيلية وسط حضور عدد كبير من زملائه وأصدقائه لاعبى كرة القدم.

فيما قالت صحيفة "انفوماثيون" إن رجل الأعمال كامل أبو على استقبل راموس وأسرته.