شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى من محافظة بورسعيد كأول محافظات بالمرحلة الأولى، ومن الآن تكون الخدمة الطبية متاحة للجميع، من خلال التسجيل بوحدات الرعاية الأساسية. "الخليج 365" يستعرض أهم المعلومات حول نسب المساهمات التى يتحملها المواطنون للحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة. 1ـ تتحمل الدولة عن غير القادرين الاشتراكات وتكاليف الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. Advertisements 2ـ 100 جنيه عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض. 3ـ 10% بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. 4ـ 10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة. 5ـ 5% بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة.

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