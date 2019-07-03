شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الخمس السنوات الأخيرة بداية من عام 2014/2015، وحتى عام 2018/2019.

وجاء في الإنفوجراف أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة المشار إليها بلغ 1,3 تريليون جنيه، وذلك بمختلف القطاعات لاسيما التي تمس المواطنين بشكل مباشر، بهدف تحسين مستوى المعيشة جنباً إلى جنب مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم والنهوض بها بكافة محافظات الجمهورية.

وبلغ حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية 296,3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 449,8 مليار جنيه، في حين بلغ دعم الكهرباء 124,3 مليار جنيه، وبلغ أيضاً إجمالي المساهمة في صناديق المعاشات 243,9 مليار جنيه، وكذلك بلغ إجمالي العلاج على نفقة الدولة 16,1 مليار جنيه.

واستمراراً لحرص الحكومة على الاهتمام بهذه القطاعات وزيادة الانفاق عليها، فقد بلغ إجمالي الدعم الموجة لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في مارس 2015 نحو 31 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37,4 مليار جنيه، وبلغ كذلك إجمالي الدعم الموجة للأنشطة الاقتصادية 41,4 مليار جنيه، وأخيراً بلغ إجمالي دعم القطاعات الأخرى (المزارعين- الأدوية وألبان الأطفال- .... إلخ) نحو 93,8 مليار جنيه.

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