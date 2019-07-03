شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: السيسى يترأس القمة "الروسية – الأفريقية" فى سوتشى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات تجرى على قدم وساق، من أجل انعقاد القمة الروسية الإفريقة الأولى فى سوتشى نهاية أكتوبر المقبل.

وقال بوتين، خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب لدى روسيا، إن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستترأس القمة، مؤكدا توجيه الدعوات لرؤساء جميع الدول الإفريقية لحضور القمة.

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وفيما يتعلق بمخرجات القمة المقرر عقدها الخريف المقبل، قال بوتين: "نسعى إلى تفعيل الحوار بين روسيا وإفريقيا والارتقاء به إلى مستوى جديد، فضلا عن توفير الأمن فى القارة والتنمية المستدامة".