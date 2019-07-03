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وفد الكونجرس الأمريكى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة لايندسي جرهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية لمجلس الشيوخ ووفد الكونجرس الأمريكي، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

 

 

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وفد الكونجرس الأمريكي وصل على متن رحلة خاصة، برئاسة لايندسي جرهام، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار. 

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وحسب المصادر ، يلتقي الوفد عدد من المسؤولين لبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة، ويغادر البلاد بعد زيارة تستغرق عدة ساعات.

 

 

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