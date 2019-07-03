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السيسى يعزى حاكم الشارقة هاتفيًا فى وفاة الأمير خالد القاسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي.

 

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعياً المولي عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس على تقديم التعازي في الفقيد، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، ومتمنياً لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار.

 

 

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