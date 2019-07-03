التأمين الصحى الجديد: تسجيل المواطنين بالوحدات من 8 صباحا حتى 8 مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن عمليات التسجيل بالوحدات الصحية والمراكز الطبية للانتفاع بخدمات التأمين الجديدة مفتوحة أمام المواطنين يوميا من 8 صباحا وحتى 8 مساء وفى حال وجود مواطنين بعد التوقيت تستمر عمليات التسجيل أيضا بشكل طبيعى لحين انتهاء التوافد.
وقال الدكتور أحمد حماد المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل لـ"الخليج 365" أن هناك 20 وحدة صحية و7 مستشفيات تستقبل المواطنين لأداء الخدمات الطبية فى إطار التطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة، مؤكدا أن عمليات صرف الدواء تتم بالمجان من الوحدات والمستشفيات ولا يلجأ المريض لأى علاج من الخارج.
وأضاف المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل أن الاشتراك فى المنظومة الجديدة إجباريا بمعنى أن المواطن لا بديل أمامه غير التسجل بالوحدات وتابع:" هيئة التأمين الصحى الجديدة ستقوم بتحصيل الإشتراكات من المنتفعين بداية من أول سبتمبر المقبل وبالتالى سيؤدى كل شخص ما عليه من مساهمات وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل.
وتابع: وزارة الصحة تتحمل كل تكاليف منظومة التشغيل التجريبى حالياً وقال:" بمجرد التقدم للتسجيل بالمنظومة الصحية الجديدة يتم عمل مسح طبى كامل شامل الكشف عن الباطنة والرمد والسكر والضغط وما إذا ككان تم اجراء جراحات قبل ذلك أم لا وكذلك الشكوى من آلام معينة أو غيرها وكل هذا لتسجيله ضمن الملف الطبى للمريض حتى نتمكن من متابعته وتتبع حركته فى الكشف والعلاج".
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