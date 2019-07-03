صور.. بكاء وشكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت بعض الطالبات فى حالة بكاء بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة.
وأكدت الطالبة أمنية بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن مستوى الامتحان مرتفع فى مستوى الطالب المتفوق، قائلة: جاوبت عن جميع الأسئلة ولكن مش متأكدة من الإجابات الصحيحة بنسبة 90%.
وتابعت الطالبة: الأسئلة صعبة وغير مباشرة وأكثر من نصف الأسئلة صعبة وليست متوسطة السهولة، موضحة أن الأسئلة الاختيار من متعدد أصعب من المقالية، مطالبة بمراعاة الطلبة فى تقدير الدرجات.
واتفقت الطالبة نيرة عبد الكريم مع زميلاتها حول صعوبة الأسئلة، موضحة أن هناك جزئيات كثيرة صعبة والوقت لم يكفى للإجابة والمراجعة.
فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تتلقى شكاوى حول صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية والأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب ومن الكتاب المدرسى.
وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
طالبات الثانوية العامة
طالبة وشقيقتها بعد الامتحان
طلاب الثانوية
طلبة الثانوية العامة (2)
طلبة الثانوية العامة (3)
طلبة الثانوية العامة (4)
طلبة الثانوية العامة
طمأنة الاسرة بعد الامتحان
فرحة الطالبات بعد الامتحان
فرحة الطالبات
فرحة الطلبة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة
فرحة طلبة الثانوية العامة
لعب ومرح بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة
مراقب الامتحانات مع الطلبة
مراقب الدور مع احد الملاحظين
مراقب دور بعد انتهاء الامتحان
ملاحظين الامتحانات
ملاحظين امتحانات الثانوية العامة
ميرنا تواسي زميلتها بعد الامتحان
الالعاب سمة اطالبات بعد الامتحان
البهجة علي وجوه الطالبات
الطلبة مع ولي الامر
الفرحة تكسو وجوه طالبات الثانوية
الفرحة والبهجة علي وجوه الطلبة
بالاحضان بعد انتهاء امتحانات الثانوية
خروج الثانوية العامة
خروج طلبة الثانوية العامة
خروج طلبة الثانوية
طالب مع والدته
طالب ووالدته بعد امتحان الرياضيات
طالب يشير بعلامة النصر (2)
طالب يشير بعلامة النصر
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