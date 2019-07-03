شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها .. شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





قال الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تطرقت للمعوقات التى تواجه البلدين، مضيفا قائلا: "نعيش فى إقليم ساخن وعلينا أن نرثى أسس التكامل بيننا ومساعدة أشقائنا فى المنطقة للوصول لحالة السلام وهو ما تطرقت اليه اللجنة العليا المشتركة".





بدأ المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بحضور خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، وتشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.





بدأ قائد نادى ريال مدريد الأسبانى "راموس" برنامجه الترفيهى، اليوم الأربعاء، بمدينة الغردقة، برحلة بحرية لشاطئ محمية بجزيرة الجفتون بصحبة عائلته.





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10 بنود نصت عليها خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى اجتماع 3 يوليو، حيث اتفق عليها المجتمعون باعتبارها "خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام" حسبما جاء فى البيان وتضمنت هذه الخارطة ما يلى





حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة غد الخميس، لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.





وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة لايندسي جرهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية لمجلس الشيوخ ووفد الكونجرس الأمريكي، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي.





أطلقت الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى من محافظة بورسعيد كأول محافظات بالمرحلة الأولى، ومن الآن تكون الخدمة الطبية متاحة للجميع، من خلال التسجيل بوحدات الرعاية الأساسية.





قال النائب العام السعودى، الشيخ سعود المعجب، إنه يتقدم بالشكر والعرفان لكل من أسهم فى إنشاء جمعية نواب العموم العرب، حيث تؤكد هذه الجمعية على التقارب والتأخى بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات فى التعاون القضائى وتبادل الخبرات فى المجالات القضائية.



