شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : رصدنا 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة وغش جماعى ببعض اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم رصد 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها وتم التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أنه تم رصد التعدى على ملاحظين وغش جماعى فى بعض اللجان بعينها بعد دراسة قوية حول تلك الوقائع.

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وقال خالد عبدالحكم: "أتحدى أن تكون أسئلة امتحان أى مادة مخالفا لمواصفات الورقة الامتحانية".