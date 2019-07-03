شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة رافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الأربعاء، مستشفى النصر التخصصى للأطفال لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقالت وزارة الصحة، أن كافة الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية موجودة الآن فى المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وتقدم على أعلى مستوى، مشيرةً إلى أن تكاتف مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية سيحقق طفرة صحية، وفقًا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين بالمنظومة الجديدة.

ودعت وزارة الصحة فى بيان اليوم مواطنى محافظة بورسعيد للتوجه إلى الوحدات الصحية لفتح الملفات والتسجيل وعمل الفحوصات اللازمة و التى تجرى بالمجان، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة و التى بدأت يوم 1 يوليو وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، إضافةً إلى التعرف على طرق سداد الاشتراكات، مؤكدةً على أن الدولة تكفل غير القادرين فى المنظومة الجديدة.

وتفقد الوفد أقسام المستشفى المختلفة ومنها وحدة مجدى يعقوب للقلب والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وأقسام الأشعة المختلفة، ووحدة الرنين المغناطيسى، كما حرصت على زيارة بعض المرضى من الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل، فيما أشاد المواطنين بالخدمة الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أن المستشفى تقدم لهم كافة سبل الراحة والرعاية الطبية.

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة أن مستشفى النصر تجرى اليوم 3 عمليات زراعة قوقعة و4 عمليات قسطرة قلبية منها حالة تم تحويلها أمس من الوحدة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، موضحة أن مثل هذه العمليات كانت لا تجرى بالمحافظة وكانت المرضى تتكبد مشقة السفر خارج المحافظة لإجراء هذه الجراحات الدقيقة، الأمر الذى وفرته المنظومة الجديدة.

ونفت الوزارة ما تم تداوله بأن هذه التوأمة بين القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية هى خصخصة للمستشفيات الحكومية، ومؤكدة أن التوأمة مع المستشفيات الخاصة الغرض منه المساهمة فى وضع نظم تشغيل المستشفيات وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأكدت وزارة الصحة، أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التجهيزات والإنشاءات، مشددة على ضرورة رضاء المريض أثناء تقديم الخدمة الطبية.

ويشار إلى أن تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد سيساهم فى وجود مناخ استثمارى جاذب للصحة فى مصر، كما أن الأجور العادلة التى تم تطبيقها بالمنظومة الجديدة سيجذب الكثير من الأطباء المصريين العاملين فى الدول العربية للعودة إلى وطنهم للعمل بالتأمين الصحى الشامل الجديد.