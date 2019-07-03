شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نشر بعض أسئلة امتحانات الثانوية تم رصده بالصوت والصورة ومحاسبة المسئولين عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن المجهود والنجاح الذى حدث فى امتحانات الثانوية العامة يرجع إلى تكاتف الجهود من قيادات الوزارة وجهات كثيرة جدا منها الداخلية ومستشارى المواد.

وأضاف عبد الحكم خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يحدث أى تسريب فى الامتحانات وهو خروج الأسئلة قبل اللجان، وما حدث من غش وشير إلكترونى تم رصده بالصوت والصورة والوصول إلى الطالب فورا، موجها الشكر لمطبعة الشرطة لتوصيلهم الأسئلة إلى مراكز التوزيع وأيضا عملية وضع الامتحانات والأسئلة.

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وأوضح خالد عبد الحكم، أن تصحيح العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة مستمر ولم نحدد موعد إعلان النتيجة حتى الآن، لافتة إلى أن هناك مرحلة مهمة للنتيجة وهى المراجعة لحصول كل طالب على حقه.