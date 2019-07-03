شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: التلميذ المصرى سيعامل مثل الأردنى وإعادة محاكمة متهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تطرقت للمعوقات التى تواجه البلدين، مضيفا قائلا: "نعيش فى إقليم ساخن وعلينا أن نرثى أسس التكامل بيننا ومساعدة أشقائنا فى المنطقة للوصول لحالة السلام وهو ما تطرقت اليه اللجنة العليا المشتركة".

وأضاف الرزاز، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، أن هناك توجيهات وتأكيدات من القيادة السياسية فى مصر والأردن بضرورة الإرتقاء فى العلاقات بين مصر والأردن لعلاقة أكثر عمقا ومتانة ".

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وأكد رئيس وزراء الأردن، على أنه تم الاتفاق على معاملة التلميذ المصرى فى المدارس الأردنية مثل الأردنى، بجانب الاتفاق على إعادة المحكومين بين البلدين لبلدهم الأم لمحاكمتهم فى بلدهم الأم، مشددًا على أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء منطقةً مشتركة لوجستية تخدم البلدين .

ولفت الرزاز، إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين هى دليل على إصرار البلدين على المضى قدما رغم كل التحديات وتحويل هذه التحديات لفرص.