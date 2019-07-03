شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بحضور خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

ويناقش المؤتمر الصحفى الأحداث التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاق الامتحانات 8 يونيو الماضي وحتى اليوم من وقائع غش والطلاب المتورطين فى الغش وتصوير الأسئلة.

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