صور.. "راموس" يبدأ برنامجه الترفيهى فى الغردقة برحلة بحرية للجفتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يقضي قائد لاعب نادى القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يقضي قائد لاعب نادى ريال مدريد الأسبانى حتى نهاية اليوم فى الرحلة البحرية بحزيرة الجفتون للاستمتاع بالشعاب المرجانية وعمل السنوركلنج بصحبة عائلته، حيث يقضى راموس بمدينة الغردقة قرابة 3 أيام، حيث من المقرر أن يغادرة الغردقة السبت المقبل. وكان وصل أمس قائد نادى ريال مدريد اللاعب راموس، مساء أمس، إلى مدينة الغردقة، وانطلق فور وصوله المطار فى الحادية عشر من مساء أمس إلى مقر اقامته، وعلق الفندق المستضيف لراموس بوسترات ضخمة داخل الفندق قبل وصوله للغردقة احتفالا به، حيث كان من ضمن البوسترات الضخمة صورة لحفل زفافة الأخير مع زوجته وأولاده.

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