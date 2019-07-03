شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس امتحانات الثانوية: كل طالب سيحصل عل حقه فى التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كل طالب سيحصل على حقه فى تقدير الدرجات، موضحا أن هناك مجهودا كبيرا وغير عادى يبذل من قبل مقدرى الدرجات والمصححين.

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وأضاف نائب رئيس الامتحانات تم انتهاء تصحيح أول أسبوعين من مواد امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن اليومين الزيادة فى جدول الامتحانات للثانوية العامة بعد ترحيلهم من منتصف الجدول إلى نهايته كلف الوزارة 8 ملايين جنيه.