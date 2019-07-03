شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر ينتهون من 16 مشروع تخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم سيف السؤالى، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، أن مشاريع التخرج الطلابية التى قام عليها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية تدعوا للفخر، مؤكدا أن معظم هذه المشاريع حرص خلالها الطلاب على أن تكون صديقة للبيئة، لافتا إلى أن طلاب بكالوريوس الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر يقدمون هذه المشاريع هدية لمصر بهدف الاستفادة منها على أرض الواقع وتحويلها من الجانب النظرى إلى الجانب العملي والتطبيقى.

وأوضح عميد الكلية ،فى تصريحات له اليوم الأربعاء،أن مشروعات التخرج التى تمت مناقشتها من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء كانت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبدعم من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أن مشاريع التخرج تضمنت موضوعات تهم المجتمع وتخدم البيئة.

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وأشار إلى أن من هذه المشاريع تنظيف وتبريد الألواح الشمسية، واستنبات الشعير آليا، وتنظيف الألواح الشمسية آلياً، ومشروع للري الألي ومسجل البيانات، ومشروع خط فرز عن طريق اللون ، والفرز بالحجم ، ومشروع وعاء البخر من النوع A، ومشروع جهاز لقياس استهلاك الوقود للجرار ، ونموذج لخط الإنتاج، بجانب مشروع لمحطة رصد لقياس ستة قراءات للأرصاد الجوية.

مضيفًا أن هناك مشروع تخرج لقياس الاهتزاز إلكترونيا، ومشروع غرفة تفريغ الهواء، ووحدة متنقلة لإنتاج الغاز الحيوي البيوجاز، ومشروع آخر حول الري الآلي، ومشروع آخر عبارة عن مسجل لبيانات الطقس، ومشروع آخر تناول عملية طرد الحشرات بالموجات فوق الصوتية يعمل من خلال الطاقة الشمسية ومزود بوحدة للرصد والتسجيل وفق أحدث الطرق عالميًا.