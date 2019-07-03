وكيل الأزهر: القراءة سلوك ثقافى متحضر تشكل شخصية وعقل الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم يستحق الإشادة، و القراءة سلوك ثقافى متحضر بها يستطيع الإنسان أن يشكل شخصيته وأن يبنى عقله.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحفل الختامى لمشروع " تحدى القراءة العربى"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، اليوم الأربعاء، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، أن هذا المشروع يعطينا الأمل كل عام فى جمع العرب ونأمل أن تكون تلك المسابقة هى السبب فى النهوض بأمتنا العربية.
ويشهد الحفل إعلان اسم الفائز ببطل تحدى القراءة على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.
ويحضر الحفل قيادات الأزهر الشريف، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.
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