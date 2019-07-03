شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: القراءة سلوك ثقافى متحضر تشكل شخصية وعقل الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم يستحق الإشادة، و القراءة سلوك ثقافى متحضر بها يستطيع الإنسان أن يشكل شخصيته وأن يبنى عقله.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحفل الختامى لمشروع " تحدى القراءة العربى"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، اليوم الأربعاء، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، أن هذا المشروع يعطينا الأمل كل عام فى جمع العرب ونأمل أن تكون تلك المسابقة هى السبب فى النهوض بأمتنا العربية.