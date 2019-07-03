شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء مصر والأردن يوقعان على محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن، وذلك علي هامش ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة‪.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: في مجال الاستثمار، تم التوقيع علي برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية".

وفى مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك.

Advertisements

وفي مجال الإسكان، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، كما تم التوقيع علي بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية" والتوقيع علي خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية".

‪والتوقيع أيضاً علي بروتوكول تعاون في مجال "الموانىء"، والتوقيع علي مذكرة تفاهم فى مجال "التعاون الاذاعى والتليفزيونى"، بين الهيئة الوطنية للاعلام بمصر، وبين مؤسسة الاذاعة والتليفزيون بالأردن.

وفي ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني بالتوقيع علي محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.