شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: للعام الثالث على التوالى لم يحدث أى تسريب لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، العاملين بالوزارة وأولياء الأمور والطلابى على نجاح امتحانات الثانوية العامة فى الدور الأول لها. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، أن منظومة الامتحانات كبيرة جدا يشارك فيها كثير من العاملين فى الوزارة. ووجهت الوزارة الشكر لوزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمينها اللجان وطباعة كراسات البوكليت؛ موضحة أنه أدى قرابة 669 ألف طالب وطالبة امتحان الدور الأول للثانوية العامة. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بذل جهد كبير فى منظومة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه ضمن الظواهر التى شهدتها الامتحانات تعدى طلاب على ملاحظين وسيتم حرمانهم من الامتحان وتصل العقوبة إلى الحرمان عامين ولن نعفى أحد من العقوبة لأن التربية أهم من التعليم . Advertisements وشددت الوزارة على أنه أى مشاكل فى صعوبة الامتحان سيتم التعامل معها. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه للعام الثالث على التوالي لم يحدث أى تسريبات وللأسف ما زال بعض الطلبة يقع فريسة لشاومينج.

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