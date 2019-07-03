شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يطالب بتضافر الجهود العربية لتجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نبيل صادق، النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم العرب، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها جرائم الجماعات الإرهابية والفساد والإتجار بالبشر، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، وأنه فى ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.

وأضاف المستشار نبيل صادق، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، أن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة، وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.