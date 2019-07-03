شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبابا تواضروس: نقدر جهودكم فى بناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت فيرناندا اسبينوزا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن سعادتها بمقابلة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية. وقالت فى كلمتها أثناء اللقاء:" شكرا على عملكم غير العادى لبناء السلام والتفاهم المشترك والمحبة بين البشر" Advertisements وأضافت اسبينوزا: التناغم بين الديانات والمعتقدات هو أساسى لبناء الترابط الاجتماعى وخلق مجتمعات سلمية ومستدامة.

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