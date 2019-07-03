ننشر أسماء الـ10 الفائزين بمسابقة تحدى القراءة على مستوى الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف أسماء الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، حيث حصل على المركز الأول الشيماء على بسيونى من محافظة الإسكدرية، والمركز الثانى باهر محمد بوعجيلة، والمركز الثالث أحمد سامى محمد رجب، والرابع محمود ياسر حسن بديع، من الشرقية معهد العلوم الإسلامية، والخامس أبرار عبدالرؤوف محمود معهد فتيات خميس بالشرقية، والسادس عمر محمود عبدالعزيز من معهد باسوس بالقليوبية، والسابع أحمد مدحت مصطفى معهد أسيوط النموذجي، والثامن عاصم زكريا عثمان من معهد منفلوط بأسيوط، والمركز التاسع عمر محمود أحمد، أما المركز العاشر فقد حصلت شقيقته أروى محمود أحمد الصف الثانى الإعدادي معهد سيدي بشر بالإسكندرية. وحصلت منطقة الغربية على المركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، وتسلم الجائزة الشيخ عصام بكر، يأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.

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