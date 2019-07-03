"حماية من الاختراق".. كهرباء مصر العليا تكشف نسب تنفيذ خطتها الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد المشتركين التابعين للشركة في 4 محافظات "سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان"، 3 ملايين و274 ألف مشترك حاليا، ومن المستهدف أن يزيد إلى 3 ملايين و439 ألف مشترك خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن إجمالي الحمل الحالي للشركة 2433 ميجاوات منوها في الوقت ذاته إنه من المرتقب زيادة الحمل إلى 2603 ميجاوات.

وأضاف رئيس الشركة لـمصراوي، الأربعاء، أنه فيما يتعلق بموقف المصادقات من الإصدار من 1 يوليو 2018 حتى 31 مايو 2019، تم التصادق مع وزارة المالية خلال الفترة على 1.46 مليار جنيه، وتمت تسوية ما يقرب من 23.4% من ما تم التصادق عليه بإجمالي 342 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يستهدف تحصيل متأخرات بـ 4 مليارات و827 مليون جنيه خلال 2019- 2020 من إجمالي متأخرات حالية تبلغ 6 مليارات جنيه .

وفيما يتعلق بما تم إنجازة من الخطة الطموحة والذاتية في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2019 ، قال رئيس الشركة، إنه تم تدعيم المدن والقرى بـ 1586 محولًا و878 كشكًا و256 وحدة ربط حلقي بالإضافة لـ 494 لوحة جهد منخفض، موضحا تدعيم شبكة الجهد المتوسط بـ14 موزعًا، و1894 عمودًا.

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وأوضح أنه فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ الخطة الذاتية بقطاعات الشركة الأربعة خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2019، بلغ ما تم تنفيذه بقطاع أسوان 58% بإجمالي 10 ملايين و530 ألف جنيه من إجمالي مبلغ معتمد بلغ 18 مليونًا و44 ألف جنيه، وفيما يتعلق بما تم تنفيذه بقطاع الأقصر بلغ 85% بإجمالي تكلفة 14 مليونًا و242 ألف جنيه من إجمالي مبلغ معتمد 16 مليونًا و710 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بما تم تنفيذه بقطاع كهرباء قنا بلغ 113% بإجمالي 34 مليونًا و309 آلاف جنيه من إجمالي مبلغ معتمد 30 مليونًا و456 ألف جنيه، موضحا أن بلغ ما تم تنفيذه بقطاع سوهاج 73% بإجمالي 34 مليونًا و469 ألف جنيه بإجمالي مبلغ معتمد 47 مليونًا و457 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من الخطة الذاتية للشركة 83% بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه و550 ألف جنيه من إجمالي 122 مليونًا و667 ألف جنيه تم اعتماده لتنفيذ الخطة.

وأوضح الانتهاء من تركيب 552.507 عداد مسبق الدفع بنسبة 17.3 % من إجمالي عدد المشتركين البالغ عددهم 3 ملايين و258 ألفًا و24 مشتركًا، كما تم الانتهاء من تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني لنظام العدادات مسبقة الدفع على السيرفر الرئيسي بالتنسيق مع مهندسي جهاز الأمن السيبراني وزيادة عدد وحدات الشحن لـ137 وحدة موزعة على 50 مركز شحن.