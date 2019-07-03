"القومي للترجمة" يطلق دورة تدريبية في اللغة الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، تنفيذ دورة تدريبية للترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لطلاب الجامعات فقط.

وحسب بيان، اليوم، يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي في الفترة من ١٤ يوليو حتى يوم ٢٥ من نفس الشهر.

عدد ساعات اليوم التدريبي: ثلاث ساعات من الساعة 11.00 صباحا حتى الساعة 2.00 مساء.

رسوم التسجيل بالبرنامج التدريبي: 150 جنيهًا وتقام الدورة بقاعة التدريب بمقر المركز القومي للترجمة.