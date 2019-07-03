برلماني: اعتماد التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية يشجع الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اعتماد الهيئة العامة للاستثمار، تطبيق التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات بداية من أول يوليو الجاري، خطوة مهمة في إطار التحول الرقمي وهو توجه عالمي تسعى مصر لمواكبته.

وأوضح غلاب، في بيان، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لما نصت عليه قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، وهي من الإجراءات المستحدثة في القوانين الجديدة، وأثارت جدلا واسعا أثناء مناقشتها باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشددا على أهمية تفعيلها على وجه السرعة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ما يجعل مصر في مصاف الدول المتطورة في هذا الشأن والجاذبة للاستثمار.

وأكد غلاب أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات في مصر، في ظل تسهيل الإجراءات، ويمكن من إجراء واعتماد الجمعيات العمومية للشركات من خلال الفيديو كونفرانس أو أي من الوسائل الإلكترونية المستحدثة، بدلا من الدعوة لعقد جمعية عمومية يحضرها جميع الأعضاء بأنفسهم، وفي بعض الحالات يتعذر هذا في ظل وجود عدد هائل من أعضاء الجمعية العمومية يصعب حضورهم جميعا.