"بالصوت والصورة".. التعليم تكشف التعدي على معلمين بامتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تصوير- علاء أحمد:
قال وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨- ٢٠١٩، بلغ ٦٩٦ ألفا و٧٤٩ طالبا وطالبة، في ١٨١٧ لجنة على مستوى الجمهورية.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة؛ للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.
وأضاف الوزير، أن عدد طلاب الدمج بلغ ١٢٠٨ طالبا وطالبة، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ٣٧٣ طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين ١٩٢ طالبا وطالبة.
وقال إنه للعام الثالث على التوالي، لم تشهد امتحانات الثانوية العامة، أي تسريبات.
ولفت إلى أن بعض اللجان شهدت تعديًا من قبل الطلاب على المعلمين، مؤكدا أن الوزارة تضرب بيد من حديد على مثل هذه الأفعال، وكل طالب تورط في مثل هذه الأعمال تلغى جميع امتحاناته لهذا العام، وبعض الطلاب تلغى امتحاناتهم لمدة عامين.
وأكد أن الوزارة لن تقبل أي تعدي على المعلمين بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن اللجان التي حدث بها التعدي لم يتجاوز عددها اللجنتان، وبالتالي الأمر ليس ظاهرة.
وقال إن الوزارة رصدت بالصوت والصورة، بعض أعمال الغش الجماعي، كما رصدت تطابق إجابات بعض الطلاب، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، بخلاف العقاب الجنائي بعد تحويل الملفات للنيابة.
وأكد أن الجهد المبذول في امتحانات الثانوية العامة، هائل، وأن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات القومية هذا العام، بالصفين الأول والثالث الثانوي، أكبر من عدد جميع الطلاب بدول شقيقة، موجها الشكر لكل من ساهم في إتمام امتحانات الثانوية العامة.
وانتهى ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، اليوم الأربعاء، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".
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