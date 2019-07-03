التعليم: آخر ايام ماراثون الثانوية العامة مر دون مشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الأربعاء، الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي عدد 117071 طالب/طالبة.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد 368 طالب/طالبة.