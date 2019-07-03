محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
ينتظر المصريون موسمًا من الإجازات في شهر أغسطس المقبل، تصل إلى 9 أيام متصلة.
وطبقًا لما أعلنه الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، أنه من المتوقع حلول غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل، فإن من المنتظر - حال موافقة رؤية الهلال مع الحسابات الفلكية- أن تكون الإجازة بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق -فلكيًا- يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.
وكما اعتاد المصريون، يحصل معظم الموظفين على اليوم المتبقي وهو الخميس 15 أغسطس كإجازة سنوية، ما يعني أن الكثيرين سيحصلون على 9 أيام بدءًا من الجمعة 9 أغسطس - الإجازة الأسبوعية- حتى العودة للعمل الأحد 18 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر "فلكيًا".. 9 أيام إجازة "عيد الأضحى" في أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.