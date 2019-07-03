"فلكيًا".. 9 أيام إجازة "عيد الأضحى" في أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

ينتظر المصريون موسمًا من الإجازات في شهر أغسطس المقبل، تصل إلى 9 أيام متصلة.

وطبقًا لما أعلنه الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، أنه من المتوقع حلول غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل، فإن من المنتظر - حال موافقة رؤية الهلال مع الحسابات الفلكية- أن تكون الإجازة بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق -فلكيًا- يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.

وكما اعتاد المصريون، يحصل معظم الموظفين على اليوم المتبقي وهو الخميس 15 أغسطس كإجازة سنوية، ما يعني أن الكثيرين سيحصلون على 9 أيام بدءًا من الجمعة 9 أغسطس - الإجازة الأسبوعية- حتى العودة للعمل الأحد 18 أغسطس.