بالصور.. دورة تدريبية للأثريين بشأن المباني التراثية وإعادة استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظمت وحدة التدريب المركزي بوزارة الآثار دورة تدريبية بعنوان "المباني التراثية وطرق إعادة استخدامها".

وحسب بيان، اليوم، شارك في الدورة 20 من مفتشي الآثار الاسلامية العاملين بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، ضمن خطة وزارة الآثار لرفع كفاءة العاملين بالقصر والمنطقة الأثرية المحيطة به.

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وأوضح الدكتور باسم جهاد مدير وحدة التدريب المركزي، أن وحدة التدريب قامت بالتنسيق مع متخصصين وخبراء الحفاظ على المباني التراثية وترميمها وإعادة استخدمها من الجامعات والمؤسسات المختصة ومحافظة القاهرة والمتخصصين من وزارة الاثار.

وقال جهاد: تهدف الدورة إلى تدريب العاملين بقصر البارون بالشكل الذي يؤهلهم للعمل بالقصر فور الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة استغلاله وتوظيفه وافتتاحه.

وأضاف أن الدورة التدريبية استمرت لمدة اسبوع، وتضمنت تقديم سلسلة من المحاضرات النظرية ، وزيارات ميدانية لبعض القصور والمباني التراثية والأثرية المعاد توظيفها مثل منزل الست وسيلة وقبة الغوري وقصر عائشة فهمي.