طالبة بالإسكندرية الأزهرية تفوز بجائزة مشروع تحدي القراءة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى: أعلن الأزهر الشريف، أسماء الفائزين في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، الموسم الرابع. وجاء الفائزون كالتالي: العاشر أروى محمود أحمد الصف الثاني الإعدادي معهد سيدي بشر بالإسكندرية. التاسع عمر محمود أحمد. الثامن عاصم زكريا عثمان من معهد منفلوط بأسيوط السابع أحمد مدحت مصطفى معهد أسيوط النموذجي السادس عمر محمود عبدالعزيز من معهد باسوس بالقليوبية Advertisements الخامس أبرار عبدالرؤوف محمود معهد فتيات خميس بالشرقية الرابع محمود ياسر حسن بديع من الشرقية معهد العلوم الإسلامية المركز الثالث أحمد سامي محمد رجب الثاني باهر محمد بوعجيلة والمركز الأول الشيماء علي بسيوني من منطقة الإسكندرية الأزهرية. ومن المقرر أن تمثل الطالبة الشيماء علي بسيوني الفائزة المسابقة، الأزهر الشريف في مشروع تحدي القراءة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت منطقة الغربية على المركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، وتسلم الجائزة الشيخ عصام بكر.

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