وزير الخارجية يغادر للمشاركة بالاجتماعات التمهيدية لقمة الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر وفد من وزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة النيجرية نيامي، لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019.

قالت مصادر بالمطار، إن وفد الخارجية المكون من 3 بالإضافة إلى وزير الخارجية، تم إنهاء إجراءات سفرهم من استراحة كبار الزوار بالمطار .

يترأس وزير الخارجية اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي الخميس والجمعة، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو الجاري .

تناقش الاجتماعات عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام، ويجري مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك .