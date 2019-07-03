"المرور": ضبط 4852 مخالفة مرورية متنوعة و28حالة قيادة تحت تأثير المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت ‏الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وضبط خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 4852 مخالفة مرورية متنوعة و28حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 4852 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1708 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.