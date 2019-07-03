ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ‏‫ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات ببورسعيد.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول بور فؤاد بمديرية أمن بورسعيد، أفادت بقيام عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة العرب، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصصا في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بطاريات من داخل السيارات بدائرة قسمي شرطة أول بورفؤاد، الشرق، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.